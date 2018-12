Zwei Konzerte in Kirchen

von Ralf Badenschier

06. Dezember 2018, 22:00 Uhr

Die Kirchengemeinde Baumgarten lädt an diesem Wochenende zu zwei Adventskonzerten ein. Ein Adventssingen mit Ines Seifert beginnt morgen um 15 Uhr in der Kirchen Warnow. Ein Konzert mit der „Jagdhornbläsergruppe Steintanz-Warnowtal“ und dem Verein „Grenzburg“ gibt es am Sonntag, 9. Dezember, in Zernin. Los geht es um 16 Uhr. Im Anschluss wird zum gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und Glühwein an einer Feuerschale eingeladen.