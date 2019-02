Schwaan : Zufriedenheit mit Sozialarbeiterin

von svz.de

27. Februar 2019, 20:16 Uhr

Zum Beitrag „Wie weiter mit dem DRK?“, in dem es über die Trägerschaft der Schulsozialarbeit an der Schwaaner Schule ging, wandte sich Schulleiter Hans-Ulrich Pabusch an die Redaktion. Es habe sich so gelesen, dass man mit der Arbeit der jetzigen Schulsozialarbeiterin nicht zufrieden sei. Aber dem ist nicht so, betont er, wenngleich sich die Sozialarbeiterin noch in der Ausbildung befindet.