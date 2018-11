von svz.de

22. November 2018, 09:56 Uhr

Ein Passant sah gestern gegen 14 Uhr am Zepeliner Bahnübergang am Bützow-Güstrow-Kanal einen älteren, verwirrten Mann und alarmierte die Polizei. Wie sich herausstellte, war dieser aus einem Pflegeheim in der Güstrower Friedrich-Trendelenburg-Allee „ausgebüxt“. Die Polizisten brachten den Mann wieder zum Heim, ihm war nichts passiert.