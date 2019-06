Schwaan : Workshop für Einsteiger

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am 11. Juli bietet die Schwanner Künstlerin Kathrin Wolbring-Wagner einen Sommerkursus in Techniken der Aquarell- und Acrylmalerei an. Der Kunstkursus findet von 14 bis 18 Uhr im Vorbecker Landweg 17 a in Schwaan statt. Gemalt, gezeichnet und gespachtelt wird im Freien. Mitzubringen sind Aquarellmalkasten sowie Pinsel. Anmeldungen sind unter Telefon 03844/81 42 09 oder per E-Mail k.wolbringwagner@yahoo.de möglich.