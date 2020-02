Schwaan : Wer soll das Essen servieren?

Die Stadt Schwaan oder ein externer Caterer könnten die Mensa im Campus der Generationen betreiben

von Christian Jäger

19. Februar 2020, 05:00 Uhr

Der Wunsch nach einer besseren Essensversorgung brachte alles ins Rollen. Diesen hegen die Schüler der Prof.-Franz-Bunke-Schule in Schwaan. Aus diesem Wunsch heraus entwickelte sich eine Idee nach etwas viel größerem. Nach einem Campus der Generationen. Die etablierten Institutionen der Stadt sollen hier unter ein Dach ziehen. Ein wichtiger Apsekt ist dabei die Mensa, die die Schüler und Gäste mit regionalen sowie saisonalen Gerichten versorgen soll. Aber wer soll die Küche bewirtschaften? Die Stadt selbst oder ein externer Caterer? Über Für und Wider beider Varianten informierte sich nun der Campus-Ausschuss. Um es vorweg zu nehmen: eine Entscheidung wurde nicht getroffen. Doch nun liegen Zahlen auf dem Tisch.

Die Eltern wollen natürlich das bestmöglichste Essen für ihre Kinder, sagte Mathias Müller vom Schulelternrat. Aber dennoch müsse es finanzierbar bleiben. Vier Euro sei ein Richtwert, der aber auch nicht überschritten werden sollte. Und wenn es gute Qualität zu einem noch günstigeren Preis gebe, wäre das umso besser.

Hans-Peter Nollmann rechnete vor, dass es dazu wohl nicht kommen wird. Er ist von der Firma BPU Konzept, die von der Stadt den Auftrag hat, die Ausschreibung und den Betrieb für die Mensa zu planen und durchzuführen. Ausgehend von 383 Essenausgaben, das sei der jetzige Ist-Zustand, fertigte das Büro Berechnungen an, um eine Eigen- und eine Fremdbewirtschaftung gegenüberstellen zu können. Grundlage waren drei verschiedene Tagesgerichte. Er stellte aber klar, dass er Verfechter von „weniger ist mehr“ sei. Den Wareneinsatz setzte das Büro bei 1,89 Euro an. Das sei etwas höher als marktübliche Einkaufspreise, beim gewollten Anteil von bio und regional aber durchaus realistisch. Der Ausgabepreis, also der von Eltern zu zahlende Betrag pro Essen, wurde mit 3,95 Euro angesetzt. Auch Snacks wurden eingerechnet. Gegengerechnet wurden kalkulierte Personal- und Nebenkosten, die ein externer Caterer zu entrichten hätte. Bilanz: Eine Unterdeckung von rund 110 000 Euro. Sprich: für ein Unternehmen nicht wirtschaftlich.

Zumindest auf den ersten Blick. Denn Hans-Peter Nollmann erklärte, dass diese Summe nicht fix sei. Wenn der Caterer aus der Mensa-Küche heraus auch umliegende Kitas oder andere Schulen beliefern würde, würde das Ergebnis ganz anders ausfallen. Zudem bestünde die Möglichkeit, durch die Versorgung bei Veranstaltungen Zubrot zu verdienen. Bei 3,95 Euro pro Essen würde es andernfalls schwierig werden, sofern es keine weitere Einnahmequelle geben würde, so der Experte.

Würde die Stadt die Mensa selbst betreiben, würde das Minus sogar rund 190 000 Euro betragen. Wareneinsatz und Personal würden kräftiger auf die Kosten schlagen, rechnete Hans-Peter Nollmann vor. Die Stadt würde sicher nicht die Konditionen im Einkauf erhalten, wie ein Caterer, der wahrscheinlich in viel größeren Mengen einkauft. Und beim Personal wäre eine Person mehr nötig, die sich neben dem Kochen auch um alles andere kümmern muss, vom Materialeinkauf bis zur Hygiene. Zudem wäre es ein anderes Lohngefüge – einmal Tarif, einmal öffentlicher Tarif. Und anders als der Caterer „hätte es die Stadt schwer, externe Geschäfte zu generieren“, so Hans-Peter Nollmann. Das Minus würde also nur schwer ausgeglichen werden. „Es wären Klimmzüge nötig, um auf die Null zu kommen.“

Ob extern oder städtisch, in beiden Fällen könnten das Minus verringert werden. Beispielsweise durch eine Reduzierung der Regionalität, was sich letztlich beim Wareneinsatz niederschlagen würde. Nollmann schätzte, dass es für einen Caterer gen Null gehen würde, wenn er 200 oder 250 zusätzliche Essen täglich veräußern würde. Das große Aber: „Es bringt nichts, das schönzurechnen“, stellte der Experte klar. Sonst stehe der Betreiber nach einem halben Jahr mit der Erkenntnis auf der Matte, dass es nicht geht.

Nach all den Erkenntnissen machte indes Bürgermeister Mathias Schauer (UWS) eine Rolle rückwärts. Ursprünglich sei er Verfechter der Eigenbewirtschaftung gewesen. „Aber all die Vorschriften, das ist Wahnsinn“, sagte er. Der Stadt fehle schlichtweg das Know-how, um eine Mensa zu betreiben. „Das Risiko ist enorm.“ Ein Caterer hingegen tue nichts anderes, das sei sein Job. Und da es in der Küche möglich sei, zweizügig bis zu 800 Essen zu produzieren, sei es für einen Externen auch kalkulierbar.

Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen. Bis Anfang Juni müsste jedoch entschieden werden, um planmäßig zum Jahresstart 2021 mit der neuen Essensausgabe zu beginnen.