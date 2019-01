Bützow : Wehren werten Jahr 2018 aus

von svz.de

09. Januar 2019, 08:11 Uhr

Mit Zernin und Tarnow haben die ersten freiwilligen Feuerwehren aus dem Amt Bützow-Land bereits ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. An diesem Wochenende werden weitere Ortswehren auf das Jahr 2018 zurück- und aufs neue Jahr vorausblicken sowie Ehrungen vornehmen. Versammlungen finden am Freitag um 19 Uhr in Penzin statt und am Sonnabend um 19 Uhr in Jürgenshagen. Beide Versammlungen finden jeweils in den Gerätehäusern statt.