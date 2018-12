Warnow : Wartungsvertrag für Heizungen

von Christian Jäger

14. Dezember 2018, 09:04 Uhr

Was haben das Feuerwehrgerätehaus, die Kita „Pusteblume“ und das Kulturhaus in Warnow gemeinsam? Viele Menschen, ob Jung oder Alt, sind in den Einrichtungen zugegen. Und alle wollen dabei nicht frieren, sind auf die Heizung angewiesen. Diese müssen jedoch regelmäßig gewartet werden. Und dafür wurde in der Gemeinde nun ein neues Partnerunternehmen gesucht. Drei Firmen wurden angeschrieben, zwei meldeten sich zurück. Als wirtschaftlichstes Angebot stellte sich das der Firma „Tom Burow“ aus Mustin heraus. Am 1. Januar tritt der Wartungsvertrag in Kraft. 517,65 Euro kostet dies die Gemeinde für alle drei Einrichtungen zusammen im Jahr.