Güstrow : Vortrag zur Burg Bisdede

von svz.de

27. Februar 2019, 20:14 Uhr

Die Gemeinde Mühl Rosin und der Verein Bisdede laden von Januar bis März und Oktober bis November jeweils am letzten Donnerstag im Monat zu einer Vortragsreihe ein. Heute referiert Prof. Dr. Wolf Völker über die Burg und das Land Bisdede. Namensgebend war der See Bisdede, heute Inselsee. Es wird auch über das Umfeld der Burg sowie die Forschung des wendnischen Burgstandortes berichtet. Los geht es um 19 Uhr in der Schule in Mühl Rosin. Weitere Termine finden am 28. März zu invasiven Arten in MV, am 24. Oktober zu Tieren in der Kunst und am 28. November zu Pilzen statt.