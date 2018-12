Bützow : Vorfristige Bescherung bei der Feuerwehr

von Ralf Badenschier

Vorfristige Bescherung bei der Freiwilligen Feuerwehr Bützow. Am Montagabend nahmen die Kameraden ein neues Einsatzfahrzeug offiziell in Besitz. Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos/r.) überreichte den symbolischen Schlüssel an Wehrführer Holger Gadinger. Der Feuerwehrchef war erst in diesen Tagen für weitere sechs Jahren in seinem Ehrenamt von den Kameraden der Wehr bestätigt worden. Die Stadtvertretung Bützow hatte für das neue Fahrzeug 170 000 Euro freigegeben, der Landkreis Rostock legte weitere 80 000 Euro dazu.