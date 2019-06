Jabelitz : Vor der Party orientieren

Auf dem Bauernhof von Martin Vorbeck in Jabelitz geht es um Sonnabend rund

von Ralf Badenschier

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Landwirt Martin Vorbeck ist Feststimmung. In dieser Woche wurde die Festscheune hergerichtet. Am Sonnabend ist es wieder soweit. Dann steigt im Jabelitz wieder eine Scheunenparty. Um 20 Uhr geht’ los auf dem Hof in Jabelitz an der L 14. Es ist bereits die neunte Auflage. „Ja, es ist unwahrscheinlich, wie die Zeit vergeht. Im nächsten Jahr wäre es dann schon die zehnte“, sagt der 46-Jährige. Für musikalische Unterhaltung sorgt wieder DJ Henry.

Doch bereits am Nachmittag geht es auf dem Bauernhof rund. Die Jugendfeuerwehr Göllin startet zu einem Orientierungsmarsch. Start und Ziel ist der Bauernhof. Los geht es um 14 Uhr. Die jungen Brandschützer haben verschiedene Stationen zu absolvieren. Außerdem gibt es eine Kaffeetafel, Feuerwehrspiele, Kinderschminken, Fahrten mit dem Feuerwehrauto und spannende Wettkämpfe.

Landwirt Martin Vorbeck freut sich schon auf viele Besucher am Nachmittag und dann am Abend zur Scheunenparty.