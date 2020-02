Rühn : Vom Sorgenkind zur Vorzeige-Wehr

Die Freiwillige Feuerwehr Rühn steht personell inzwischen auf sicheren Beinen und bildet bald sogar eigenen Nachwuchs aus

von Christian Jäger

20. Februar 2020, 17:40 Uhr

Wie sich die Zeiten ändern. 2017 führte die Freiwillige Feuerwehr Rühn eine großangelegte Übung durch. Es wurde ein Häuserbrand simuliert. Dabei sollten nicht nur die Kameraden etwas lernen. Vielmehr sollten die Zuschauer wachgerüttelt werden. Die moderierte Übung war nämlich eng an den Appell geknüpft: Ohne Feuerwehr keine Sicherheit. Die Wehr litt an chronischem Personalmangel. Inzwischen zählt Wehrführer Axel Thal mehr Kameraden. Und noch besser: Es wird bald sogar der eigene Nachwuchs ausgebildet. Die Freiwillige Feuerwehr Rühn – vom Sorgenkind zum Vorzeigekind.

Mit einer Änderung der Satzung wurde es offiziell: In Rühn gibt es jetzt eine Kinder- und Jugendwehr. Jana Mamerow hat dabei den Hut auf, führt den Nachwuchs an die Arbeit eines Brandschützers heran. Es gibt sechs interessierte Kinder, berichtet Axel Thal – nicht ohne Stolz. Am 18. April ist ein Tag der offenen Tür geplant. Dieser wird in der Hoffnung durchgeführt, dass sich dann noch mehr Interessenten finden. Im Mai soll es dann losgehen.

Im aktiven Bereich der Wehr wurden 2019 sieben Neuzugänge verzeichnet. „Und dieses Jahr auch schon einer“, freut sich Axel Thal. Entsprechend entspannt ist er auch im Hinblick auf den Brandschutzbedarfsplan, der sich noch immer in der Entwicklung befindet und die Bedarfe und Notwendigkeiten aller Feuerwehren aufzeigen soll. Personalstärke ist bei fast allen Wehren nämlich ein Knackpunkt. Die „Neuen“ werden nun nach und nach ausgebildet, erste Ausbildungen starten Ende des Monats, so Axel Thal. „Alle sind bereit“, weiß der Wehrführer um die Motivation der Neuen.

Diese sind zumeist Zugezogene. Denn in Rühn wurde zuletzt fleißig gebaut. „Viele haben jetzt hier ihre Heimat gefunden und wollen sich für die Gemeinde einbringen“, weiß Axel Thal. Und einige bringen auch ihre Kinder mit. „Ich habe keine Sorgen, dass es die Freiwillige Feuerwehr Rühn weiter geben wird, wenn es so wie jetzt weitergeht.“ Diese beruhigenden Gedanken gab es nicht immer. Noch beruhigender wäre es mit noch mehr Neuzugängen. In den nächsten Jahren scheiden viele altersbedingt aus, dann könnte die Wehr erneut auf wackeligen Füßen stehen. „Deswegen sind alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei uns gern gesehen, die diesen ehrenvollen Job übernehmen wollen“, sagt Axel Thal.

Neben all der Freude über die steigende Mitgliederzahl ist damit auch ein Problem verbunden. Das Gerätehaus ist zu klein. „Es müssen alle Platz haben, auch die Kinder“, sagt der Wehrführer. Planungen gemeinsam mit der Gemeinde seien bereits angeschoben worden. Zudem sind die Rühner noch immer nicht tagsüber allein einsatzfähig. „Es sind alle in Arbeit“, schildert Axel Thal eine Problematik, die auch andere Wehren nur zu gut kennen. Deswegen gibt es eine Alarmierungsgemeinschaft mit Steinhagen/Neuendorf.

Voriges Jahr wurden die Kameraden zu drei Einsätzen gerufen. Etwas weniger als sonst üblich. Das könnte sich aber ändern, wenn mehr Kameraden zu Atemschutzgeräteträgern ausgebildet sind. Und wenn irgendwann das angepeilte neue Einsatzfahrzeug auf dem Hof steht. Wehr und Gemeinde hoffen, dafür von einem Landes-Beschaffungsprogramm profitieren zu können. Das aktuelle Fahrzeug, Baujahr 1997, entspreche nicht mehr den heutigen Normen. Es führt nicht einmal Wasser. „Bei einem Brand stehst du da wie Max in der Sonne“, schildert Axel Thal salopp die Problematik.