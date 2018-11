Freie Schule Bröbberow : Viele Hände, schnelles Ende

Gemeinsam packen die Schüler der Freien Schule Bröbberow mit an, um den frisch ausgezeichneten Schulgarten herzurichten.

von Christian Jäger

19. November 2018, 07:09 Uhr

Für ihre Aktivitäten in ihrem Schulgarten wurde die Freie Schule Bröbberow während des Landeserntedankfestes mit der Plakette „Natur im Garten“ ausgezeichnet. Das nahm kein geringerer als Landwirtschaftsminister Till Backhaus vor (SVZ berichtete). Die Plakette war zusätzlicher Ansporn dafür, den Schulgarten zu einem perfekten Ort zu machen. Seit Monaten widmen sich die Schüler ihrem Fleckchen Grün. „Die Kinder hatten im Vorfeld ihren Traumschulgarten entworfen“, so Schulleiterin Katharina Drewes. „Jede Klasse brachte ihre Vorschläge zur Erneuerung und Verschönerung bei.“ So sollten zum Beispiel eine Kräuterschnecke und eine Blühwiese für Insekten entstehen oder weitere Beerensträucher angepflanzt werden.

Doch die Theorie ist nur das eine. Jetzt geht es darum, die Ideen auch in die Wirklichkeit umzusetzen, um dem Traum-Schulgarten näherzukommen. Dafür holte sich die Schule Manuela Salchow vom Verein „Natur im Garten“ ins Boot. Sie begleitet die Schulgartentage und wird ab Frühjahr regelmäßig ein Schulgartenangebot leiten.

Alle Klassen brachten sich tatkräftig mit ein. So auch die „Duften Waldmeister“ (Klasse 1). Die Abc-Schützen zupften beispielsweise das Unkraut um die Sträucher herum und befreiten den Zaun vom Moos. Expertin Manuela Salchow war zufrieden. Deswegen gab es grünes Licht, um neue Sträucher und andere Pflanzen entlang des Zauns zu pflanzen. Abstand der Pflanzen, gleiche „Pflanzlinie“ und die richtige Tiefe – es gab vieles zu beachten.

Dann war Klasse 2 dran, die sich aufteilte. Schließlich gab es viel zu tun. Gruppe eins hat Gewürzpflanzen aus Blumentöpfen entnommen und sie in das Steinbeet gepflanzt. Die andere Gruppe verlud ganz viel Laub aus der Umgebung auf eine Schubkarre, fuhr es zum Garten und verteilte es zwischen den Pflanzen, um sie für den Winter zu schützen.

Auch ein Teil der Drittklässler sammelte Laub in der Umgebung. Im Herbst gibt es davon schließlich genug. Der andere Teil legte in den Beeten Wege an und verteilte ebenfalls das Laub als Schutz. Die Viertklässler (die Pinguine) teilten sich nach Jungen und Mädchen auf. Die Jungs stampften die Wege fest, die Mädchen pflanzten Erdbeeren ein und nahmen weiteres Laub auf.

All das Gewusel und Getrampel hinterließ natürlich viele Fußabdrücke. Um diese kümmerten sich schließlich die Fünft- und Sechstklässler. Außerdem verteilten sie Rindenmulch.