Bützow : Viel zu tun für die kleinen und die großen Brandschützer

von Ralf Badenschier

18. Juni 2019, 05:00 Uhr

Da braute sich was zusammen. Aber glücklicherweise nicht über Bützow. Die Feuerwehr Bützow blieb von großen Hilfeleistungen verschont, musste nicht ausrücken. Sturm, Regen und Hagel gingen anderenorts nieder, resümiert Alexander Kraak von den Bützower Blauröcken. „Dennoch hatten wir in den zurückliegenden Tagen alle Hände voll zu tun“, so der stellvertretende Wehrführer.

Besuch gab es im Feuerwehrgerätehaus am Ausfall. Die „Seepferdchen“ von der Kindertagesstätte der Lebenshilfe hatten sich angemeldet, um sich mal genauer umzuschauen. „Sie hatten eine Menge Spaß“, erklärt Alexander Kraak.

Gefragt waren die Brandschützer auch beim Hafenfest. Denn für den Kinderspaß musste ein riesiges Wasserbecken gefüllt werden. Da nahmen die Kameraden gleich noch ihren kleinen APE 50 mit. Ein Auto auf drei Rädern, das die Jugendwehr nutzt. Ein Teil der Nachwuchsbrandschützer hatte beim Kreisausscheid des Internationalen Wettbewerbes in Sanitz ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Also wurde den Wettkämpfern am Nachmittag in Bützow ein würdiger Empfang bereitet.

Die Mitglieder der Historikergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Bützow hatten einen Teil ihrer alten Schätze besonders poliert und reisten zum großen Oldtimertreffen nach Klockenhagen. „Es ist immer eine Menge Arbeit und Herzblut notwendig, um diese Technik am Laufen zu halten“, sagt Alexander Kraak.