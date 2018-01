Schwerer Unfall auf B105 bei Kröpelin : Video: Auto durchschlägt Brückengeländer und stürzt in die Tiefe

vergrößern 1 von 6 1 von 6











von Stefan Tretropp

erstellt am 01.Jan.2018 | 13:54 Uhr

Auf der Bundesstraße 105 bei Kröpelin im Kreis Rostock hat sich am Vormittag des Neujahrstages ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam laut Polizei der Fahrer eines Mitsubishi nach links von der Fahrbahn ab und fällte zunächst zwei Bäume. Danach raste das Auto weiter und prallte gegen ein Brückengeländer. Der Wagen stürzte daraufhin kopfüber in die Tiefe und blieb nahe einem kleinen Bach liegen.

Der Fahrer, laut ersten Informationen ein Mittdreißiger, wurde schwer verletzt in seinem Wrack eingeklemmt. Eher durch Zufall wurde der Unfall von einem vorbei fahrenden Autofahrer entdeckt, der schließlich den Notruf verständigte.

Sofort kamen Feuerwehr, Rettungshubschrauber und die Polizei zum Einsatz. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug erst stabilisieren, um an den Verletzten zu gelangen. Nach einer knappen Stunde konnte der Fahrer befreit werden. Er kam schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Die B 105 blieb an der Unglücksstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Dekra-Sachverständiger ermittelte ebenfalls zur genauen Unfallursache. Weitere Informationen folgen.