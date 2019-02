Wiendorf : Versammlung bekanntgegeben

Um das liebe Geld geht es bei der Gemeindevertretersitzung in Wiendorf am Dienstag ab 19 Uhr im Gemeindebüro.

10. Februar 2019, 20:24 Uhr

Um das liebe Geld geht es bei der Gemeindevertretersitzung in Wiendorf am Dienstag ab 19 Uhr im Gemeindebüro. Denn der Jahresabschluss 2017 wurde geprüft und soll nun beschlossen werden. Anschließend wird der Haushalt für das laufende Jahr besprochen. Erste Investitionen sind bereits geplant. So sollen beispielsweise Aufträge zur Errichtung einer Buswartehalle und zur Erneuerung des Gehwegs sowie für Planungsleistungen zur Umrüstung und Teilsanierung der Straßenbeleuchtung vergeben werden. Die Versammlung ist öffentlich, eingangs können Bürger den Gemeindevertretern Fragen stellen.