TSV Bützow : Vergebene Chancen bestraft

Fußball-Landespokal, Achtelfinale: TSV Bützow (Verbandsliga) – Torgelower FC Greif (Oberliga) 0:2 (0:1)

von svz.de

19. November 2018, 07:12 Uhr

Tim Puskeiler

„Wer vorne die Dinger nicht macht, der…“, ja der wird bestraft. So der TSV Bützow, der sich nach Abpfiff der Achtelfinalpartie im Landespokal rat- und kraftlos zum Kreis versammelte und fragen musste, wieso man an diesem Sonnabend dem klassenhöheren Torgelower FC Greif (Oberliga) mit 0:2 (0:1) unterlag und damit die Pokalsaison 2018/19 mit einer Niederlage beendete. Denn die Erkenntnis des Tages war, dass mehr drin war.

Bereits nach 15 Sekunden hätten die Bützower Hausherren in Führung gehen müssen, als Kevin Kleindorff einen Torgelower Fehlpass im Aufbau abfing und allein auf das gegnerische Tor zulief. Doch statt zur frühen Führung abzuschließen, wähnte er einen Mitspieler in der Mitte und legte den Ball ab – Chance auf einen optimalen Start verpufft. Nichtsdestotrotz spielten die Bützower um Kapitän Paul Puskeiler weiter munter auf, setzen den Oberligisten früh unter Druck und zwangen ihn zu Fehlern. So bot sich bereits in der 9. Spielminute die nächste Großchance zur frühen Führung: Eine Hereingabe von Rei Oami sorgte für ein heilloses Durcheinander im Torgelower Fünfmeterraum. Der Keeper konnte nur mit allergrößter Mühe auf der Linie den gefährlichen Ball entschärfen. Das im direkten Anschluss Geschehene stellte den Spielverlauf auf den Kopf: Der direkte Konter führte zum nächsten Durcheinander, dieses Mal im Bützower Strafraum. Es kamen drei TSV-Spieler zu Fall, ein Torgelower frei zum Abschluss, der Ball zappelte im Netz des TSV-Tors und alle warteten nur auf den Pfiff des Schiedsrichters. Der ertönte, aber für ein Tor der Torgelower. In der Folge entstand ein Spiel zwischen den Strafräumen, die Partie wurde oftmals durch fragwürdige Foulspiele unterbrochen, wodurch ein richtiger Spielfluss nicht entstand. Die TSV-Kicker nahmen den Rückstand an. Torgefahr strahlten sie aber nicht aus, zu oft verhinderten Ungenauigkeiten und Fehlpässe aussichtsreiche Gelegenheiten.

Alle Pläne für ein besseres Spiel wurden nach der Pause abermals durch ein frühes Tor jäh durchkreuzt. Ein direkt aufs Bützower Tor gezogener Freistoß konnte TSV-Keeper Paul Junge – auch bedingt durch die tief stehende Sonne – nur abklatschen. Ein Torgelower stand bereit: 0:2. Danach beschränkten sich die Gäste auf Ergebnisverwaltung und störten die Offensivbemühungen des TSV durch einzeln gesehen nicht bösartige, aber in der Summe nervtötende Foulspiele. Karten blieben jedoch aus. Mit zunehmender Spieldauer merkte man den TSV-Spielern aber auch an, dass der letzte Wille und der nötige Mut für eine Wende im Spiel fehlten. So entschied am Ende die Cleverness des eine Klasse höher spielenden Gegners über den Sieg. Eine wenige Minuten andauernde Überzahl (gelb-rote Karte für Torgelow wegen wiederholten Foulspiels) blieb daher nur eine Randnotiz.