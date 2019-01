Bützow : Unfallflucht

von svz.de

02. Januar 2019, 21:44 Uhr

Weil ein Autofahrer einen Unfall erst Stunden später der Polizei gemeldet hat, ermittelt sie nun wegen Unfallflucht gegen ihn. Gegen 23.30 Uhr war der 42-Jährige am Neujahrstag mit seinem Transporter auf der Langestraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe der Gödenstraße kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Mülleimer. Er fuhr aber nach Hause und meldete sich erst am Dienstag gegen 10 Uhr im Polizeirevier. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.