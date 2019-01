Theater in der Schule nun am 30. Januar

von Ralf Badenschier

16. Januar 2019, 09:08 Uhr

Die Erzieher und Erzieherinnen retten das

,,Märchenland in Not“ und freuen sich auf Euch und Ihre Hilfe!“ So heißt es auf dem Plakat, das für die Theater-Aufführung im Hort in der Grundschule am Schloßplatz am Mittwoch, 30. Januar, ab 17 Uhr im Foyer wirbt. Heidi Kasbohm hatte es angefertigt. Das Stück sollte eigentlich bereits vor Weihnachte aufgeführt werden, doch Krankheit verhinderte das.