Stadt- und Gemeindevertretungen : Termine zur Konstitution

von raba

18. Juni 2019, 19:05 Uhr

Die Kommunalwahl ist Geschichte. Nun geht es darum, dass die neu gewählten Stadt- und Gemeindevertretungen ihre Arbeit aufnehmen. Die ersten Termine stehen bereits fest. So beraten die neuen Stadtvertreter von Bützow am Montag, 24. Juni, ab 19 Uhr im Bützower Rathaussaal. Parallel kommen auch die neuen Gemeindevertreter von Warnow zur konstituierenden Sitzung im Feuerwehrgerätehaus zusammen. Einen Tag später, am Dienstag, 25. Juni, geht es in Klein Belitz weiter. Dort beginnt die Zusammenkunft um 18 Uhr in der „Klönstuv“.