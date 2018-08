Bützow : Tauschgeschäft mit Falschgeld?

von Ralf Badenschier

01. August 2018, 12:00 Uhr

Wurde gestern versucht, einer Bützowerin einen falschen 20-Euro-Schein anzudrehen? Die Vermutung liegt nahe. Ein junger Mann hatte sich gestern bei der Polizei gemeldet. Er erzählte, dass seine Schwiegermutter am Morgen in der Schalterhalle der Sparkasse in der Langestraße in Bützow von einer Frau angesprochen wurde. Diese hätte gefragt, ob sie einen 20-Euro-Schein wechseln könnte. Die Schwiegermutter habe den Schein genau betrachtet. Der kam ihr irgendwie komisch vor. Daraufhin habe sie den Tausch abgelehnt. „Und im selben Moment war die Frau auch schon aus dem Vorraum verschwunden“, schildert der Mann auf Facebook und informierte parallel die Polizei in Bützow.

Das alles passierte am Morgen, als die Sparkasse selbst noch nicht geöffnet war. Es ist zu vermuten, dass es sich möglicherweise um Falschgeld handelte. Ein ähnlicher Fall sei aber bisher nicht aufgetreten, heißt es gestern im Polizeirevier Bützow. Dennoch gelte natürlich immer, wachsam zu sein. Immer wieder seien gerade ältere Menschen das Ziel von Gaunern, die es auf das Geld anderer Leute abgesehen haben.