Bützower Kartoffelfund : Tanzender Bär aus dem Garten

Helga Wiechert freut sich über eine sonderbar geformte Kartoffel.

von Frank Liebetanz

25. September 2018, 11:17 Uhr

Gleich mehrere Kartoffeln hat Helga Wiechers gestern Morgen in die Lokalredaktion gebracht. Die schönste ist zweifelsohne die Knolle, die aus mehreren Teilen zu bestehen scheint.

„Das ist doch ein tanzender Bär“, sagt die 80-Jährige. Ihr Sohn hatte Kartoffeln der Sorte Gala – das ist eine späte Sorte – in seinem Kleingarten gepflanzt und die Knollen jetzt geerntet. Dabei kam neben ganz normalen Exemplaren auch eines zutage, das als nicht jugendfrei zu bezeichnen wäre.

Auch eine herzförmige Kartoffel hatte Helga Wiechert in ihrem Körbchen. Der Knaller aber ist fraglos der „tanzende Bär“. Helga Wiechert will ihn eine Zeit lang betrachten. „Wenn er schrumpelt, kommt er irgendwann aber doch in den Topf“, sagt die Bützowerin mit einem Lächeln.