Bernitt : SVZ-Redakteur bei Schülern zu Gast

von Ralf Badenschier

09. Januar 2019, 08:09 Uhr

Machen Sie Geschichten schlimmer als sie wirklich sind? Das war eine der Fragen, die SVZ-Redakteur Ralf Badenschier gestern in der Regionalen Schule Bernitt beantworten musste. Die Schule beteiligt sich seit Jahren am Zisch-Projekt der Schweriner Volkszeitung. Seit Herbst bekommen die Schüler täglich die SVZ frei Haus geliefert. Da die Kinder und Jugendlichen keine Möglichkeit hatten, in die Redaktion nach Bützow zu kommen, besuchte der Lokalreporter die Schule und berichtete über die Arbeit der Bützower Redaktion.