Bützow : Sportangler sitzen an diesem Wochenende auf dem Trockenen

von Ralf Badenschier

15. März 2019, 06:55 Uhr

Die Angler von Bützow, die Feuerwehr Wiendorf und der Kulturverein Neuendorf treffen sich zur Jahreshauptversammlung, es gibt einen Flohmarkt in Mehrgenerationenhaus Schwaan, in Steinhagen können Tanzwütige beim Linedance reinschnuppern – es ist also viel los am Wochenende. Wir geben einen kleinen Überblick, soweit von den Veranstaltern gemeldet.

Petrijünger

Er gehört zu den mitgliederstärksten Vereinen der Region. Der Sportanglerverein Bützow hat etwa 500 Mitglieder. Im Vorjahr hatten nicht nur die Menschen, Landwirte und andere mit der anhaltenden Wärme zu kämpfen, sondern auch die Fische. Und das ist kein Anglerlatein. Das und vieles andere mehr wird sicherlich bei der Jahrestagung des Vereins eine Rolle spielen. Die findet morgen ab 9 Uhr in der Gaststätte „Casa“ Am Wall statt.

Vorstandswahl

Die Mitglieder des Kulturvereins Neuendorf freuen sich schon auf das Duell der Latzhosen am Herrentag. Es ist die zehnte Auflage dieser sportliche-kulturellen Veranstaltung, die in diesem Jahr ein wenig anders ablaufen wird. Doch zuvor steht für die Mitglieder des Vereins die Jahreshauptversammlung an. Die findet morgen Abend ab 20 Uhr im Gemeindezentrum des Dorfes statt. Dabei geht es unter anderem um eine überarbeitete Vereinssatzung, den Jahresplan und die Wahl des Vorstandes.

Linedance

Freunde des Western-Tanzes aufgepasst. Die Mitglieder der Line Dance Gruppe aus Steinhagen öffnen ihre Türen. Am Sonnabend sind alle Interessenten im Speicher in Steinhagen ab 18 Uhr zu einem Linedance-Schnupperkurs willkommen. Jeder kann gleich mittanzen, da die einzelnen Tänze leichte Schrittfolgen haben. Dieser Schnuppertag richtet sich an Frauen und Männer, ob alt oder jung, die Spaß am Tanzen haben.

Jahrestagung

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wiendorf treffen sich morgen Abend um 19 Uhr zu ihrer Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus. Auf der Tagesordnung steht der Bericht des Wehrführers, Auszeichnungen und Beförderungen.

Rund ums Kind

Die Baby- und Kleinkindbörse im Van der Valk-Resort Linstow startet am Sonntag in ihre 23. Auflage. Neben dem Babymarkt gibt es verschiedene Angebote für Kinder wie das Spaßbad und ein Indoor-Tobeland, so dass die Eltern in Ruhe stöbern können. Die Babybörse findet von 11 bis 16 Uhr statt.