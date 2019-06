Bützow : Sommerkonzert der Musikschule

von svz.de

01. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die Kreismusikschule lädt am Dienstag, 4. Juni, zu ihrem Sommerkonzert in die Reformierte Kirche im Ellernbruch ein. Um 18.30 Uhr beginnt das Konzert der Musikschüler, zu denen acht Absolventen des Jahrgangs gehören. Sie zeigen, was sie in ihrer langen Musikschul-Ausbildung erworben haben. Zu ihnen gehören unter anderem Johanna Franzke, Wiebke Wilhelmsen, Wenke Kindor, Paula Wolke, und Vincent Lutsch. In dem unterhaltsamen Programm werden Stücke verschiedener Stilepochen auf verschiedenen Instrumenten dargeboten. Neben Werken von Verdi, Schostakowitsch und Rachmaninow wird moderne Musik zu hören sein. Die Tänzer der zwölften Klasse verabschieden sich mit einer Darbietung zur Musik aus dem Film „Burlesque“. Interessierte sind eingeladen.