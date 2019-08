Jürgenshagen : Sommerfest im Seniorenwohnpark

von Frank Liebetanz

27. August 2019, 05:00 Uhr

Die Volkssolidarität lädt morgen zum

Sommerfest in den Seniorenwohnpark am Klingbach in Jürgenshagen ein. Beginn ist um 12 Uhr mit Mittagessen. Es gibt Kartoffelsalat und Gegrilltes. Weiter geht es mit dem Auftritt des „Liederkranzes“ und den Knirpsen aus dem Kindergarten Jürgenshagen. Nach einer kleinen Pause werden Kaffee und Kuchen serviert und die Line Dance-Gruppe aus Klein Belitz tritt auf.