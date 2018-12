Bützow : Singen im Schein der Kerzen

von Christian Jäger

10. Dezember 2018, 21:14 Uhr

Gemeinsames Singen im Schein vieler Kerzen – das gehört zur Adventszeit einfach dazu. Und so laden der Ökumenische Chor und der kleine Bützower Kinderchor unter Leitung von Kantorin Ute Kubeler am Sonnabend, 15. Dezember, zum traditionellen „Weihnachtssingen im Kerzenschein“ in die Bützower Stiftskirche ein. Es erklingen Chorsätze, Instrumentalstücke und Geschichten zum Zuhören, aber natürlich auch viele Lieder und Kanons zum Mitsingen. Das Weihnachtssingen beginnt um 17 Uhr, die Sitzbänke sind beheizt. Der Eintritt ist frei.