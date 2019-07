Warnow : Sie vertreten die Ortsteile

von Frank Liebetanz

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Ortsteilvertretungen der Gemeinde Warnow stehen: Johannes Pakendorf ist Vorsitzender dieses Gremiums in Lübzin/Rosenow. Stellvertreterin ist Edda Stagard, Schriftführerin Juliane Koziol. Außerdem engagieren sich Rene Wächter und Petra Ahnfeld in dieser Ortsvertretung. Ausgeschieden sind Elke Kägebein und Ramona Braasch. Lutz Ritter, der Bürgermeister der Gemeinde Warnow, dankte den beiden Frauen mit Blumen für ihren Einsatz. Das galt auch für Beate Richelmann und Ines Hepperle, die aus der Ortsteilvertretung Warnow ausgeschieden sind. Neuer Ortsteilvorsteher von Warnow ist Rene Weiß, seine Stellvertreterin ist Nicole Kaminski. Zum Schriftführer wurde Paul-Friedrich Wöhlcke gewählt. Außerdem wirken Rosemarie Schwarz und Catrin Vorpahl in der neuen Ortsteilvertretung Warnow mit.