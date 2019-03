Bützow : Sie sorgen für Stimmung

Fremdenverkehrsverein plant auch 2019 viele Veranstaltungen.

von Ralf Badenschier

07. März 2019, 05:00 Uhr

Sie mischen immer wieder mit, laden selbst zu Veranstaltungen ein oder gestalten andere Feste mit – die Mitglieder des Fremdenverkehrsvereins Bützow und Umgebung. So wird morgen wieder zur Frauentagsfeier in die Vereinsräume in der Gartenstraße eingeladen. Dann werden die Männer ihre weiblichen Mitstreiterinnen kulinarisch verwöhnen.

Eine von zahlreichen Veranstaltungen, die in diesem Jahr im Veranstaltungskalender stehen. Der wurde vor Wochenfrist auf der Jahreshauptversammlung des Vereins diskutiert und beschlossen. Und das Jahr 2019 steht unter einem besonderen Stern. Denn gleich drei Gruppen des Vereins feiern Jubiläum.

Vor 15 Jahren wurden die Holtz’ Apteiker aus der Taufe gehoben. Sie beschäftigen sich insbesondere mit der plattdeutschen Sprache und sind musikalisch unterwegs mit der Holz’ Apteiker Husband mit Margrid Zikarsky und Wolfgang Wehrmann an der Spitze.

Die „Happy Linedance Company“ sowie „Die Latüchten“, eine Gruppe sehbehinderter Menschen aus verschiedenen Städten der Republik, schauen zudem auf ihr jeweils zehnjähriges Bestehen zurück. Es sind zwei weitere Sparten des Vereins. Diese drei Jubiläen sollen am 15. Juni mit einem großen Vereinsfest gefeiert werden.

Ein neues Vorhaben hängt mit einem Bauwerk zusammen, das in unmittelbarer Nähe der Vereinsräume liegt. Die neue Elefantenbrücke steht nun seit Herbst vergangenen Jahres. Viele Bützower haben jahrelang darauf gewartet, dass der Ersatzneubau an diese Stelle kommt.

Zu einer „Sommernacht an der Warnow“ möchte der Verein deshalb am 19. Juli einladen. Die Idee gibt es schon länger. Erste Absprachen mit der Stadt gab es, sagt Margrid Zikarsky vom Verein. Er weiß, dass diese Idee nicht nur Zustimmung findet. „Doch wir wurden angesprochen, auch von Leuten aus der Gartenstraße“, sagt Margrid Zikarsky.

Eine Neuauflage in kleiner Form könnte es im November geben. In den 1990er-Jahren hatten der Verein zum Suppenball eingeladen. Eine Veranstaltungsreihe, die viel Zuspruch fand und in verschiedenen Gaststätten durchgeführt, später dann aber eingestellt wurde. „Suppe und Mucke“ soll es am 15. November geben. Am genauen Konzept feilen die Veranstalter noch.

Stadtfest, Hafenfest, plattdeutsche Abende, der Osterspaziergang und die Beteiligung an der Shopping-Nacht bleiben für die derzeit 61 Vereinsmitglieder auch in diesem Jahr feste Termine im Veranstaltungskalender. Eine Vielzahl von Veranstaltungen, für die viele der Mitglieder ihre Freizeit investieren, verweist Vereinschef Bernd Zikarsky auf das ehrenamtliche Engagement seiner Mitstreiter.

Und noch eines stehe fest. Nach der Premiere im Vorjahr werde auch 2019 unmittelbar vor dem Heiligen Abend zum Weihnachtssingen auf dem Händlermarkt eingeladen.