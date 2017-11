Zepelin : Sie möchte eine Welt ohne Gewalt zaubern

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Badenschier 1 von 1

von Ralf Badenschier

erstellt am 18.Nov.2017 | 05:00 Uhr

„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“, nahm Astrid Grigull bereits vor Jahren im Gespräch mit der Bützower Zeitung Bezug auf einen Philosophen. Wer die Zepelinerin kennt, weiß, dass sie diese Weisheit lebt.

„Ich bin 53 Jahre jung, habe vier Kinder und mittlerweile vier Enkelkinder. Für mich ein Segen, denn in manch einer Situation haben sie mir Kraft, Liebe und Freude geschenkt. Dafür danke ich von Herzen“, sagt Astrid Grigull.

Ihr ganzes Leben habe sie Schulbänke gedrückt. „Mehrere Ausbildungen und Weiterbildungen haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin“, sagt Astrid Grigull und weiter: „Mein Wissensdurst ist groß, und wenn ich auf etwas eine Antwort brauche, suche ich so lange, bis es für mich verständlich ist“, sagt die 53-Jährige.

Heute bietet sie verschiedene Wellnessmassagen, Entspannungsmöglichkeiten und Farbberatungen an, die die Gesundheit unterstützen. „Darunter natürlich eine spezielle Honigmassage, die eine wahre Belebung des ganzen Körpers ist“, erzählt Astrid Grigull.

Denn die Imkerei ist ein großes Hobby, das sie gemeinsam mit ihrem Mann betreibt. Sie ist mediapis-Berater, also Expertin für die Bienenheilkunde. „Das ersetzt selbstverständlich nicht den Arztbesuch, jedoch ist es ergänzend und vorbeugend eine tolle Unterstützung zum Wohlergehen“, ist die Zepelinerin überzeugt. „Schon in der Bibel ist Honig und Met für die Gesundheit und Stärkung des Körpers positiv erwähnt.“

Ihr Hobbys: Bienenwachskerzen drehen, das Nähen und die russische Heilkunde. „Denn die enthält Wissen, was schon unsere Großeltern uns vermittelten“, so Astrid Grigull.

Zusammen mit ihrem Mann ist sie im Imkerverein Bützow tätig und ist in dieser Hinsicht immer wieder gerne bereit, unterstützend zu wirken. „Die Bienen gehören zu unserem Leben und liebevolle Kunden sagen zu uns: ,Ihr lebt nicht nur Biene – ihr seid Biene’.“

SVZ-Redakteur Ralf Badenschier stellte der Bienenfrau aus Zepelin die 20 Fragen zum Wochenende.



Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Mein Lieblingsplatz ist der Fußboden, da ich mich dort gut bewegen, dehnen und mich selber super massieren kann. Und zum entspannen noch ein Schaffell, das ist weich und warm.

Außerdem liebe ich die Slawenburg in Groß Raden. Das ist ein toller Ort für Ruhe, Erholung und wertvolle Gespräche.

Was würden Sie als Bürgermeister in Ihrem Wohnort sofort ändern?

Die Verantwortung des Bürgermeisters ist sehr groß und davor habe ich enorme Achtung, dennoch würde ich jemanden beauftragen, der fachgerecht die wertvollen Bäume schneidet und nicht nur wahllos die Säge ansetzt.

Wo kann man Sie am ehesten treffen?

Finden tut man mich am ehesten in meinem Bienenstübchen. Dort habe ich viel zu tun mit Honig und Co und Massagen.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Mein erstes eigenes Geld habe ich mit Ferienarbeit verdient, zum Beispiel im Laden von Albert Hollin.

Wofür haben Sie es ausgegeben?

Es haben mich schon immer die Römergläser fasziniert und so habe ich mir ein Weinglas gekauft.

Was würden Sie gerne können?

Manchmal würde ich gerne zaubern können, um all die Ängste, Sorgen und die Gewalt unter den Menschen beenden zu können.

Was stört Sie an anderen?

Unehrlichkeit, Versprechen die nicht gehalten werden, Leichtsinn, Ignoranz und das sinnlose Zerstören fremden Eigentums, zum Beispiel von Gemeindeeigentum wie Spielplätze oder das Besprühen von Hauswänden, welches den Besitzern viel Aufwand und Geld kostet. Das alles stört mich schon sehr.

Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?

Herzlich gelacht habe ich über die „ Sprüche und Weisheiten“ meiner Enkel. Das kommt immer alles so spontan, die denken nicht erst darüber nach und das ist so erfrischend.

Was haben Sie zuletzt Unvernünftiges getan?

Unvernünftig war, das ich einen wunderschönen Tontopf in den Geschirrspüler stellte, der nach dem Spülgang leider nur noch für die Tonne geeignet war. Die Lasur war dafür wohl nicht geeignet.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Ich selber habe keinen persönlichen Helden, jedoch sind für mich Reinigungskräfte in Krankenhäuser und Heimen oder Bauarbeiter, die täglich auf den Rüstungen stehen, Helden. Schwere körperliche Arbeit, die schlecht bezahlt wird und die dann als Rentner wieder schlecht da stehen, weil sie nichts verdient haben.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Zur Zeit lese ich „Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott“. Ein faszinierendes Buch über den Glauben an Gott und menschliche Beziehungen. Ich habe es vor sieben Jahren das erste Mal gelesen und nun erneut, das ist es wert und ich kann es sehr empfehlen. Wer nicht lesen mag, dem würde ich die DVD empfehlen.

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Es gibt für mich keine spezielle Sendung, in vielen Sendungen wird mir viel zu viel rumgeschrien, da schau ich dann gerne mal ein Rosamunde Pilcher Film.

Wo trifft man Sie eher: bei einer Karnevalsfeier oder bei einem Fußballspiel?

Leider habe ich kein Interesse an Karneval und Fußball.

Wen würden Sie gerne mal treffen?

Ich würde liebend gerne Vadim Tschenze persönlich kennen lernen. Ein Mann, der für alle Menschen das Wissen seiner Großmutter zugänglich macht, damit es allen körperlich, geistig und seelisch besser geht.

Wenn Sie selbst kochen: was kommt dann bei Ihnen auf den Tisch, griechische, italienische, chinesische oder deutsche Gerichte?

In meiner Küche wird gekocht, was wir alle mögen und vor allem oft, wie man so sagt „frei nach Schnauze“. Dann bleibt nichts in den Töpfen.

Mit welchem Lied verbinden Sie Ihre schönste Erinnerung?

„Santa Maria“ von Roland Kaiser. Dies lässt mich in schöne Momente mit meinem Mann versinken.

An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

An ein Fahrrad, das ich von meinem Mann geschenkt bekommen habe. Mein altes hatte ständig irgendwelche Macken und mein Mann war sehr besorgt um mich, dass ich täglich gut zur Arbeit nach Bützow komme. Mein Mann hatte es damals im Bienenwagen versteckt, ich hatte keine Ahnung und das war so mega toll.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Mal eine Flusskreuzfahrt zu machen, ist ein Traum, den ich hoffentlich schaffe, mir zu erfüllen.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit als Rentner?

Ausflüge mit meinen Enkeln, ohne auf die Uhr zu schauen und einfach auf der Wiese liegen und der Natur lauschen.

Wem sollten wir diese Fragen ebenfalls stellen und warum?

Diese Fragen würde ich für Frau Bärbel Lorenz empfehlen. Eine kompetente Frau und tolle Lerntherapeutin, die mir und meiner Tochter sehr geholfen hat. Eine Frau die in ihrer Arbeit den ganzen Menschen sieht und nicht nur das Problem.