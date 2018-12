Bützow/ Steinhagen : Sie brachten viele Menschen in die richtige Spur zurück

von svz.de

20. Dezember 2018, 20:07 Uhr

Er ist ein echtes Bützower Original. Nicht immer unumstritten und er musste stets das letzte Wort haben, aber er kämpfte definitiv stets mit Herzblut für eine Sache. Peter Müller ging im September mit 75 Jahren in den Ruhestand, nachdem er über 25 Jahre lang Geschäftsführer des Berufsbildungsvereins war. Dort brachte er mit seiner direkten Art und klaren Worten so manchen jungen Menschen wieder auf die richtige Spur, der davon abzudriften drohte. Strenge, Disziplin und Fleiß waren das A und O, das der Bützower stets von den Auszubildenden einforderte. Um an die dafür nötigen Mittel, also Gelder oder Aufträge zu gelangen, war Peter Müller fast jedes Mittel recht. Um an sein Ziel zu kommen, hat er „so manche Tür eingetreten“.

Stets an Peter Müllers Seite war Karin Reimers. Sie fungierte als Prokuristin. Sie war die Herrin der Zahlen, sorgte für stimmige Jahresabschlüsse. Und so manches Mal musste sie Peter Müller bremsen, wenn der wieder eine Tür eintreten wollte. Ein eingespieltes Team, das sich mit vielen Gästen gebührend in den Ruhestand verabschieden ließ.