Bützow : Segen erbeten

Für Gefängnisseelsorgerin Martina Stamm

von svz.de

28. Mai 2019, 06:20 Uhr

Mit einem Gottesdienst ist gestern Martina Stamm als Gefängnisseelsorgerin für die Justizvollzugsanstalt (JVA) Bützow eingeführt worden. Erzbischof Dr. Stefan Heße, Erzbistum Hamburg, ernannte sie dazu in Absprache mit dem Justizministerium. „Gefängnisseelsorge ist ein wesentlicher Bestandteil der Resozialisierung“, betonte Justizministerin Katy Hoffmeister in ihrem Grußwort. Gefängnisseelsorger seien für die Insassen der JVA, aber auch für die Bediensteten vertrauenswürdige Ansprechpartner, die außerhalb des Vollzugs stehen und auf andere Weise auf die Menschen eingehen können.

Martina Stamm (46) arbeitet auf einer halben Stelle in der JVA Bützow und bleibt weiter Gemeindereferentin in der katholischen Pfarrei in Waren/Müritz. Sie ist gelernte Krankenschwester und absolvierte eine Ausbildung in der Gemeindepastoral und Religionspädagogik. Sie arbeitete bisher in katholischen Gemeinden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg als Gemeindereferentin.