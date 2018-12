Schwaan/Ziesendorf : Schwaaner verdankt Heidemarie und Ulrich Wegener sein Leben

von svz.de

20. Dezember 2018, 20:08 Uhr

Schwaan/Ziesendorf Helden tragen nicht immer einen Anzug oder ein Cape. Die wahren Helden sind ganz normale Menschen. Auch Heidemarie und Ulrich Wegener sind Helden. Das Ehepaar aus Ziesendorf rettete einem Menschen in Schwaan das Leben.

Im Januar fiel unweit des Mühlenteichplatzes ein Mann in die Beke. Im Januar – entsprechend eisig waren Luft und Wasser. Dennoch zögerte Heidemarie Wegener keine Sekunde, sprang in die Beke wollte den Mann an Land ziehen. Doch starke Strömungen brachten nun die Ziesendorferin und den Mann in Gefahr. Ihr Mann, der wegen einer Operation kurz zuvor nicht ins Wasser konnte, ist glücklicherweise Angler und hatte seine Ausrüstung dabei. Bei eisigen Temperaturen zog er sich mitten auf dem Parkplatz nackt aus, schlüpfte in die Anglersachen und stieg ins Wasser. Mit vereinten Kräften konnten die beiden den Mann an Land ziehen.

Mitarbeiter eines angrenzenden Friseursalons und kurz darauf Sanitäter sowie die First Responder-Gruppe versorgten schließlich die drei durchnässten und unterkühlten Personen.