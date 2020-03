Hörartikel : Schule Warnow soll saniert werden

Unmut bei Gemeindeoberhaupt darüber, dass Schwerin mit Fördermitteln knausert.

von Christian Jäger

05. März 2020, 05:00 Uhr

Die Grundschule Warnow befindet sich in keinem guten Zustand. Das soll sich ändern. Mit ihrem einstimmigen Votum haben die Mitglieder des Amtsausschusses des Amtes Bützow-Land dafür den Weg frei gemacht. Sie haben einem Ingenieurbüro aus Rühn den Auftrag für Planungsarbeiten erteilt, was der erste Schritt in Richtung einer Sanierung ist. Dafür werden knapp 60 000 Euro in die Hand genommen.

Bei Warnows Bürgermeister Lutz Ritter sorgte diese Entscheidung für Zufriedenheit, denn die Grundschule habe eine Sanierung wirklich nötig. „Und das ist eine Investition in die Zukunft.“ Und dennoch äußerte er sich im Rahmen der Haushaltsdebatte enttäuscht. „Es ärgert mich unwahrscheinlich, dass in Schwerin Millionen liegen und wir da nicht rankommen. Wie kann das sein? Wir haben hier den Bedarf“, polterte er. „Warum kriegen wir hier im Ländlichen nichts vom großen Kuchen ab?“

Dass man gar nichts bekommt, so sei es ja nun auch nicht, entgegnete Bützows Bürgermeister Christian Grüschow. „Nur nicht so, wie erhofft.“ Er habe kürzlich einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Innenministeriums gehabt. Da habe er erfahren, dass in den nächsten vier Jahren insgesamt 40 Millionen Euro für stark sanierungsbedürftige Schulen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Und da Warnow bislang als Schulstandort immer ein Wackelkandidat war, sich das aber durch die geänderten Schuleinzugsgebiete und damit einhergehenden höheren Schülerzahlen in Warnow ändern wird, könnte das eine Möglichkeit sein. Der Kreis hat jüngst beschlossen, dass ab kommendem Schuljahr auch Kinder aus der Gemeinde Dreetz sowie aus Tarnow und Boitin in die Warnower Grundschule fahren.