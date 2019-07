Open-Air-Konzert : Rockvalley spielt im Gutshauspark in Mosiall

von Onlineredaktion pett

10. Juli 2019, 05:00 Uhr

Zum Open-Air-Konzert wird am Sonnabend in den Gutshaus-Park in Moisall eingeladen. „Rockvalley“ heißt die Band, die ab 20 Uhr dort auftritt.

„We will rock you.“ Gesagt, getan! Die Musiker von „Rockvalley“ aus Rostock folgen diesem Leitspruch. Das beweist die Band immer wieder bei ihren zahlreichen Auftritten. Die Band lässt jede Bühne beben. Von AC/DC und Van Halen, über die Foo Fighters bis hin zu Metallica. Wer Rockmusik liebt, wird hier nicht enttäuscht. Karten gibt es unter Telefon 038464/22 99 22, oder im netz unter www.moisall.com