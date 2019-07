Langen Trechow : Rock’n’Roll auf dem Nopperhof

Zum siebten Mal steigt am letzten Juliwochenende das „Festevil“.

von Christian Jäger

12. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Waren Sie schon mal am Sonntagmorgen bei einem Festival auf einem sauberen Klo?“, fragt Nico Nopper den Reporter. Nein, leider nicht... Auf seinem eigenen Festival wird das anders sein. Saubere Toiletten, keine Hinterlassenschaften von Müll oder anderem Unrat und eine angenehm-ausgelassene Stimmung, das verspricht der Langen Trechower für sein ganz eigenes Festival, das „Festevil“ am letzten Juliwochenende.

Damit die versprochene Ordnung auch wirklich vorherrscht, haben sich nun Organisatoren und Vertreter von Polizei, Sicherheitsdienst, Feuerwehr und Arbeiter-Samariter-Bund für die medizinische Versorgung zur Abstimmung getroffen. Wie viele Sicherheitskräfte müssen wann wo sein? Wo soll man parken, wo zelten? Wie kann am besten Stau bei der Anreise verhindert werden? All das wurde besprochen und geklärt.

So sind sich Sylvia und Nico Nopper als Organisatoren sicher, dass es auch in diesem Jahr wieder ein rundum tolles Festival wird. Es ist immerhin schon die siebte Auflage des „Festevils“. Dazu trägt auch die Crew einen Großteil bei, die bereits seit Jahren ehrenamtlich mit von der Partie ist. „Darüber sind wir total glücklich“, sagt Sylvia Nopper. „Einige planen für das Festival sogar ihren Urlaub.“ Sowohl sie und Nico Nopper als auch die Crew machen das alles „rein aus Herzblut“.

Die Helfer kommen aus dem Dorf, dem Umfeld der Noppers und der Freiwilligen Feuerwehr Moisall/Kurzen Trechow. Lokale Unternehmer und Landwirte helfen mit, stellen Land als Parkfläche und Container zur Verfügung.

Und bei 1500 erwarteten Besuchern muss natürlich auch die Verpflegung gesichert sein. Dafür springen einmal mehr die Frauen der Volkssolidarität-Ortsgruppe zur Seite. Sie sichern die Frühstücks-Versorgung ab. „Das wird immer sehr gut angenommen“, weiß Nico Nopper.

Über die Jahre hat sich die Organisation eingespielt. Bei den ersten Gehversuchen seien sie da etwas blauäugig gewesen, sagen die Noppers. Aber behördliche Auflagen und die inzwischen hohe Besucherzahl lassen das nicht mehr zu. Die Idee sei übrigens bei einem der zahlreichen eigenen Festivalbesuche entstanden. Und als dann eine junge Band fragte, ob sich nicht mal auf dem Nopperhof spielen könnte, wurde das „Festevil“ von der Idee zur Tat. Von Anfang an dabei beim Organisieren ist auch Felik Rösch, der einst als Praktikant auf dem Hof arbeitete und nun so etwas wie der Dritte im Bunde ist.

Besonders stolz sind die Noppers darauf, dass auf die Besucher immer Verlass ist. „Alle sind sehr friedlich. Es ist noch nie ausgeufert“, erinnert sich Sylvia Nopper. Es werde kaum Müll zurückgelassen, weil die Besucher wissen, dass die Rasenfläche anschließend wieder landwirtschaftliche Nutzfläche wird. „Sie wissen, dass das unser Hof ist.“ Grundsätzlich werde Rücksicht hier groß geschrieben. Und das spricht sich auch bei Festivalgängern herum. So kommen Leute aus Rostock, Hamburg, Berlin und der Region. „Wir haben sogar Karten in die Schweiz, die Niederlande und nach Österreich geschickt“, sagt Nico Nopper.

Das „Lineup“, also die Auftrittsfolge der Bands, steht bereits. Seit einem Jahr trudeln laut Nico Nopper dafür Bewerbungen ein. „In der Szene ist das Festival bereits bekannt“, sagt er. Wichtig ist den Noppers, auch regionalen Bands die Möglichkeit zu geben, auf dem Nopperhof aufzuspielen. Und mit „Smoking Hut an Stones“ ist sogar eine Band wieder mit am Start, die von der ersten Auflage an dabei ist. Als Zugpferd – bei Festivalbesuchern auch „Headliner“ genannt, wird „Lord of the lost“ anreisen. Die Gruppe kommt aus Hamburg, ist international bekannt. Wie immer beim Nopperschen „Festevil“ gilt: Am Freitag geht es härter zu, der Sonnabend ist mit Ska und Co. zum Tanzen da.