SPD distanziert sich von Frank Luttmann : Reagiert: „Druck von oben nicht nötig“

von Ralf Badenschier

22. November 2018, 09:49 Uhr

Es habe keines „Drucks von oben“ bedurft, um sich von Frank Luttmann zu distanzieren, sagt Herbert Hoeft vom SPD-Ortsverein Teterow und reagiert damit auf unseren Beitrag samt dazugehörigem Kommentar „Rückhaltloser Aufständischer“ (SVZ vom 16. November).

Frank Luttmann, Mitbegründer der Plattform „Aufstand der SPD-Basis“ hatte öffentlich erklärt, dass er sich um den Parteivorsitz im Bund bewerben möchte. Die Mitglieder seines Ortsvereins wurden vom Vorstoß ihres Genossens überrascht. „Unsere Unterstützung hat er nicht“, erklärte Grit Schmelzer, Vorsitzende des Ortsvereins. Dabei hatte der Teterower nur das gemacht, wozu die Bundesvorsitzende Andrea Nahles aufgerufen hatte: Wer es besser könne als sie, solle den Finger heben.

Auch wenn die Genossen vor Ort nicht mit allem zufrieden seien, was in Berlin passiert, für den Vorstoß von Frank Luttmann hatte der Ortsverein kein Verständnis. Luttmann sei vier Jahre Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Teterow und fünf Jahre Fraktionsvorsitzender der SPD in der Stadtvertretung gewesen. „In dieser Zeit begann sich der Ortsverein aufzulösen, die Fraktion war in der Stadtvertretung isoliert und das Verhältnis zur Verwaltung zerrüttet“, erklärt Herbert Hoeft. Bei der Kommunalwahl 2009 erhielt Frank Luttmann noch 211, nach fünf Jahren Fraktionsvorsitz nur noch 57 Stimmen. „Bei dieser Bilanz ... bedarf es wahrlich keines ,Drucks von oben’ , um sich zu distanzieren“, so Herbert Hoeft.