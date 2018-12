Wardow : Quadfahrer verstirbt nach Unfall

Hubschrauber flog 46-jähriger Mann zur Uni-Klinik Rostock

von Frank Liebetanz

31. Dezember 2018, 11:43 Uhr

Nach schweren Verletzungen ist am Sonntag ein 46-jähriger Mann in der Uni-Klinik Rostock verstorben. Er war in den Nachmittagsstunden in der Gemeinde Wardow bei Laage auf dem Quad in unwegsamem Gelände verunglückt.

Aus noch ungeklärter Ursache sei es zum Sturz gekommen, berichtet die Polizei. In der weiteren Folge flog ein Rettungshubschrauber den schwer verletzten Fahrer in die Uni-Klinik nach Rostock. Dort verstarb er nur kurze Zeit später. Zur Klärung der Unfallursache wurde die Dekra hinzugezogen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.