Schwaan : Plattdeutscher Nachmittag

Plattdeutsch ist ein Phänomen und wird auch bei den Jüngeren beliebter.

von Christian Jäger

19. November 2018, 07:02 Uhr

Ältere Herrschaften zieht die Sprache sowieso in den Bann, aber zunehmend auch wieder jüngere. An einigen Schulen wird inzwischen wieder Platt gelehrt. So kann auch der Plattdeutsche Nachmittag, zu dem am Freitag, 23. November, in den Schwaaner Seniorenclub geladen wird, als eine Veranstaltung für Jung und Alt betrachtet werden. Die Organisatoren konnten dafür die „Elmenhorster Landlüüd“ gewinnen. Die Jüngeren können testen, ob sie schon alles verstehen, die Älteren kommen ohnehin auf ihre Kosten.

Von 14 bis 16.30 Uhr wird es im Seniorenclub platt. „Freunde der alten Sprache sind herzlich eingeladen bei Kaffee und Kuchen den Gedichten, dem Gesang und den Witzen zu lauschen und sich am Klang der Sprache zu erfreuen“, teilt Anne Noberat vom Seniorenclub mit. Anmeldungen werden bis Mittwoch telefonisch unter 03844/81 38 25 oder persönlich vor Ort im Seniorenclub am Markt 9 entgegengenommen.