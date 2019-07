von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Wen interessiert, wie zu zweit Orgel gespielt werden kann und wer das auch sehen will, sollte morgen um 16.50 Uhr in die Stiftskirche Bützow gehen. Um 17 Uhr werden Iris und Carsten Lenz aus Wiesbaden an der Orgel spielen. Ihr Spiel wird live auf eine Leinwand übertragen.