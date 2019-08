Klein Belitz : Neue Ortswehrführer

Ein Klein Belitzer hat den Antrag gestellt, dass sich die Kommunalpolitiker mit diesem Thema befassen.

von svz.de

05. August 2019, 19:13 Uhr

Wie kann man der illegalen Müllentsorgung Herr werden? Ein Klein Belitzer hat den Antrag gestellt, dass sich die Kommunalpolitiker mit diesem Thema befassen. In der heutigen Sitzung der Gemeindevertretung ab 18 Uhr in der „Klönstuv“, Hauptstraße 2 in Klein Belitz, geht es außerdem um die Zustimmung zur Wahl der Ortswehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Klein Belitz und um die Ernennung des Ortswehrführers und seines Stellvertreters der Feuerwehr zu Ehrenbeamten.