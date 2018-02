Mütter sauer: Kitaplätze fehlen

Betreuungssituation in Schwaan Thema in Bürgerfragestunde / Drei Frauen machen ihrem Ärger Luft, Bürgermeister rechtfertigt sich

von Frank Liebetanz

21. Februar 2018, 21:00 Uhr

Nur selten sind Besucher in kommunalpolitischen Gremien anwesend. In der Regel haben öffentliche Sitzung jedweder Art eine Bürgerfragestunde auf der Tagesordnung, die viel zu oft ungenutzt bleibt. Im jüngsten Schwaaner Amtsausschuss war dies anders. Drei Frauen waren zu Gast und klagten ihr Leid über die vorherrschende Kinderbetreuungs-Situation in der Warnowstadt.

Pia-Paria Pannwitt ergriff sichtlich gerührt das Wort. „Ich telefoniere seit eineinhalb Jahren hinterher, immer werde ich vertröstet.“ Es gebe in Schwaan keine Kita-Plätze und keine Erzieher, monierte sie. Sie und ihr Mann würden beide Vollzeit arbeiten. „Und wir können nicht unser Leben danach ausrichten, ständig herumzutelefonieren“, beschwerte sich Pia-Maria Pannwitt. Rückrufe würden nicht erfolgen.

Auch Nicy Vitzhum berichtete von einer ganz ähnlichen Problematik. Hin und wieder sehe man betreffende Personen aus Amt und Kitas beim Einkaufen „und dann ergreift man die Chance“. Doch es werde stets abgewiegelt und vertröstet. Nicy Vitzuhm konfrontierte die Mitglieder des Amtsausschusses damit, dass es in Schwaan schlichtweg keine Betreuungsplätze gebe, was sie und ihren ebenfalls Vollzeit arbeitenden Mann vor Probleme stelle.

Kathrin Pannwitt, die Mutter von Pia-Maria Pannwitt, war ebenfalls vor Ort und schilderte ihre Probleme. Als Oma stehe sie vor der selben Problematik wie ihre Tochter. „Ich kann doch als Oma nicht meinen Beruf aufgeben, sagte sie im Hinblick auf die Betreuung ihres Enkels. Sie plane ihre Urlaube jetzt schon immer nach den Kindern, um die Betreuung der Enkel abzusichern. „Ich kann gar nicht mehr so wie ich möchte“, sagte Kathrin Pannwitt. Das schüre Existenzängste und bedrücke einen. Sie verwies auf die seit Jahren bekannten Engpässe in der Betreuungssituation. „Die Kinder sind doch unsere Zukunft!“ Der Vorsitzende des Amtsausschusses, Rüdiger Zöllig, erklärte den drei Frauen, dass das eigentlich nicht das richtige Gremium für solch ein Anliegen sei. „Ja wer denn dann?“, wollte Pia-Maria Pannwitt wissen, da sie stets von A nach B geschickt werde. „Es ist ärgerlich, man rennt 50 000-mal zum Hort und hört jedes Mal ,Kann ich nicht sagen’“, sagte die Schwaanerin. Rüdiger Zöllig erklärte, dass die Frauen sich am besten direkt an den Bürgermeister wenden sollten.

Mathias Schauer wollte den Vorwurf, dass er nie erreichbar sei, so nicht stehen lassen. Es gebe eine Rufumleitung auf sein Handy. „Und wenn es spezielle Probleme gibt, gehe ich auch abends um 10 Uhr ran.“ Er erklärte außerdem, dass derzeit 95 Prozent der Plätze belegt seien und der geplante Neubau einer DRK-Kita keine Förderung erhalte, weil der Landkreis daran festhält, dass es in Schwaan genügend Plätze gebe. „Aber es gibt immer Einzelfälle“, sagte Mathias Schauer, „das will ich gar nicht kleinreden. Im Großen und Ganzen sind wir aber in der Lage, Krippen- und Kitaplätze zu zu stellen.“ Der Bürgermeister und Pia-Maria Pannwitt tauschten anschließend ihre Nummern aus, Mathias Schauer will sich nun um das Anliegen kümmern.