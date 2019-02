Warnow : Müll war schneller weg als die Kritik da

von svz.de

19. Februar 2019, 20:04 Uhr

Manchmal malen die Mühlen der Verwaltung doch nicht so langsam, wie hinlänglich behauptet. Das zeigte die jüngste Sitzung der Gemeindevertretung in Warnow. In der Einwohnerfragestunde wurde auf einen Müllhaufen in der Nähe von Eickelberg hingewiesen, der dort herumliegt und entsorgt werden müsse. „Schon passiert“, antwortete Lutz Ritter, stellvertretender Bürgermeister. Das könne nicht sein, mittags gegen 13 Uhr habe er den illegal entsorgten Müll noch gesehen, erklärte der Warnower. Mit Blick auf sein Handy konnte Lutz Ritter verkünden: „Um 15.39 Uhr wurde mir mitgeteilt, dass der Müll eingesammelt wurde.“