Benitz : Mit Werbefilm Festspiele locken

Bei einer Festsitzung feiern Einwohner von Benitz und Brookhusen einen gelungenen Auftakt in das Jubiläumsjahr ihrer Gemeinde

von Onlineredaktion

13. Januar 2020, 05:00 Uhr

Allmählich füllt sich das Feuerwehrgerätehaus. Bänke sind bereits aufgestellt, auch die beiden Stühle für die Akkordeonspieler. Auf den Sitzplätzen liegen Flyer mit dem Ablaufplan des Nachmittags und dem Jahresplan. Leinwand und Beamer sind aufgebaut. Ein Knopfdruck und der Film im Laptop kann über die Leinwand flimmern. Also alles ok – das große Festjahr der Gemeinde Benitz kann starten.

750 Jahre Benitz – am Sonnabend fand die Eröffnungsveranstaltung im Gerätehaus statt und viele Menschen kamen. Die letzten fanden nur noch Stehplätze. Aber für diese eine Stunde war das für alle ok so. Bürgermeister Rainer Mohsakowski und der Verein Miteinander Benitz-Brookhusen unter Vorsitz von Kathrin Naumann hatten eingeladen, um das Festjahr 2020 einzuläuten.

„Zur 725-Jahrfeier hatten wir eine Festwoche veranstaltet.“ Daran erinnert die stellvertretende Vereinsvorsitzende Franziska Mohsakowski, obwohl sie selbst damals erst acht Jahre alt war. „Das war für die Organisatoren sehr anstrengend“, weiß sie aus Erzählungen und weiter: „Deshalb ziehen wir unsere 750-Jahr-Feierlichkeiten über das gesamte Jahr. Viele Höhepunkte werden dabei sein.“ Zu Ostern sollen zum Beispiel 750 Ostereier Benitz schmücken. Am 19.und 20. Juni steigt das „Jubiläumsdorffest - 750 Jahre Benitz“. Am 10. Juli soll es ein Konzert im Brookhusen geben. Dafür haben sich Gemeinde und Verein bei den Festspielen MV beworben. Speziell für diese Bewerbung wurde vom Verein ein Film über Benitz-Brookhusen gedreht, der nun auf der Eröffnungsveranstaltung gezeigt wurde. „Wir hoffen sehr, dass wir den Zuschlag für ein Festspielkonzert bekommen“, so Franziska Mohsakowski. „Allerdings sind wir skeptisch, denn die Festspiele MV suchen überdachte Lokalitäten und eine überdachte Bühne können wir uns leider nicht leisten. Aber für den Fall der Absagen, haben wir mit Künstlern aus der Region gesprochen. Das Konzert findet also definitiv statt.“

In der zweiten Jahreshälfte gehe es weiter, jagt ein Höhepunkt den anderen. Dabei ziehe sich die Zahl 750 intensiv durch die Veranstaltungen hindurch. Zum Beispiel beim Lichterfest am 24. Oktober, wenn 750 Lichter in Benitz funkeln sollen, oder am 5. Dezember beim „Weihnachtsmärchen und 750 Plätzchen vom Benitzer Nikolaus“.

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister und dem Film „Unser Dorf – der Film über Benitz & Brookhusen“ untermalen Sarah Peters (16) aus Göldenitz und Jan Stewe (18) aus Benitz auf ihren Akkordeons die Festsitzung musikalisch. Dr. Bernd Heilmann ermöglicht den Anwesenden einen kleinen Einblick in die 750-jährige Geschichte von Benitz. Franziska Mohsakowski als Ureinwohnerin und Katrin Sperling als Zugezogene erzählen, warum sie gern in Benitz leben und sich engagieren. Schließlich werden Marlies und Erich Lieske sowie Egbert Buhrand als die ältesten Benitzer mit einem Präsentkorb geehrt.

Die offizielle Festsitzung endet in lockerer Atmosphäre am großen Weihnachtsbaumfeuer auf dem Sportplatz. Am 18. Januar soll es um 19 Uhr mit einem Hallen-Fußballturnier um den Benitzer Glashase-Pokal weitergehen.