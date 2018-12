von Ralf Badenschier

10. Dezember 2018, 21:18 Uhr

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern gegen 15.30 Uhr Vor dem Rühner Tor. Ein Pkw-Fahrer verlor in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. Schaden: Rund 8000 Euro am Haus, rund 2000 Euro am Auto.