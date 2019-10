Bützow : Mit der SVZ zur Super-Oldie-Nacht

Güstrow/Bützow Heiße Musik an kalten Tagen: Eine fulminante Musikreise verspricht die 23. Super-Oldie-Nacht reloaded am 2. November in der Sport- und Kongresshalle Güstrow. Neben Livemusik stehen auch in diesem Jahr ab 20 Uhr Disko-Klänge der 1980er- und der 1990er- Jahre sowie die Top-Hits von heute, Party-Musik im Mallorca-Feeling und vor allem Salsa auf dem Programm. Unsere Zeitung verlost heute einmal zwei Eintrittskarten für die 23. Super-Oldie-Nacht reloaded in der Barlachstadt. Rufen sie heute an und nennen Sie das Stichwort „Super-Oldie-Nacht“. Der Vorverkauf hat begonnen, Tickets gibt es unter anderem in der Güstrower SVZ-Geschäftsstelle in der Domstraße 9. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. Rufen Sie heute bis 24 Uhr an unter 01378/801470 (Telemedia interactive GmbH, pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer) Nennen Sie uns die richtige Antwort. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer an. Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.