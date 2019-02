Satow : Mit der Kugel durch das Land

Anmeldungen für großes Turnier am Sonntag sind noch möglich

von svz.de

10. Februar 2019, 20:22 Uhr

Drei Stunden an der frischen Luft bewegen. Dabei Freunde wie Fremde treffen und auch noch in einen Wettstreit treten. Das alles bietet Boßeln. Der Verein Satower Land lädt dazu wieder am Sonntag, 17. Februar, ein. Der Wettbewerb ist Bestandteil des Programms „KulturReise Satower Land“ und war im Vorjahr aufgrund des Wetters ausgefallen. Nun gibt es einen neuen Anlauf, sagt Michaela A. Zerbel vom Vereinsvorstand.

Dieses Mal sollen die Boßelkugeln vom Miekenhäger Weg aus vorbei am Feuerwehrgebäude den Weg in die Natur rollen. Die Teilnehmer werden sich etwa drei Stunden entlang der landschaftlich sehr schönen Strecke mit Ausblicken auf Felder, Wiesen und Koppeln an der frischen Luft bewegen.

Treffpunkt ist am Sonntag, 17. Februar, um 10 Uhr der Parkplatz am Satower Hotel Weide, Hauptstraße 50G. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 28 Boßler begrenzt. Nach dem Wettbewerb wird zu Grünkohl und Kohlwurst satt eingeladen. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 0173/622 94 92.