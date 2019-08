Bützow : Mit dem Bus zum Übersee Törn nach Bremen

von Ralf Badenschier

14. August 2019, 05:00 Uhr

Die Plätze füllen sich langsam. Nur noch wenige sind frei in dem Reisebus, der am Sonnabend die Fahrt zu Bützows Partnern in Bremen-Osterholz antreten wird. Nach einem offiziellen Empfang durch Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter geht es am Nachmittag an die Weser zum Übersee Törn. Bützower und Osterholzer werden dort gegen 15 Uhr musikalisch von ihrer Städtepartnerschaft künden. Wer noch mitfahren möchte, der kann sich anmelden unter 038461/36 38 oder 0162/172 53 86. Dort gibt es auch weitere Infos.