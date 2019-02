Güstrow : Mit Ayurveda fit in den Frühling

von svz.de

27. Februar 2019, 20:11 Uhr

Nach dem Ayurveda ist der Frühling die perfekte Jahreszeit, um sich von Schlacken und den angesammelten Winter-Kilos zu befreien. Darum bietet die Güstrower Volkshochschule für Donnertag, 7. März, den Kursus „Ayurveda – fit in den Frühling“ an. Bei Sylvia Schmidt erfahren die Teilnehmer, was Ayurveda ist und mit welchen Gewürzen, Tipps und alltagstauglichen Rezepten sie vital durch den Frühling kommen. Um Anmeldung unter www.vhs-lkros.de oder bei Anke Doll unter Telefon 03843/755 402 10 wird gebeten.