Bützow : Mit Abfall Gutes tun: Aktion geht weiter

von svz.de

07. Januar 2019, 20:37 Uhr

„Machen Sie noch einmal alle Schubladen auf“, richtet Bärbel Kross von der Druckerei Keuer einen Appell an alle Menschen. In den Schubladen könnte der ein oder andere Stift liegen, der nicht mehr schreibt. Und statt diese einfach in den Müll zu werfen, kann jeder einzelne damit etwas Gutes tun. „Stifte machen Mädchen stark“ heißt eine Initiative des Weltgebetstags der Frauen, an der sich auch Bützower beteiligen können. Und das noch bis Ende Januar.

Erst gestern brachte Bärbel Kross wieder ein Paket zur Post. Stolze 22 Kilogramm brachte es auf die Wage, gespendet von Schulen, der Kirchengemeinde oder Privatpersonen. Wenn man pro Stift zehn Gramm rechnet, entspricht das 2200 Stiften. Mehr als 20 weitere Kilogramm Stifte liegen noch in der Druckerei.

Bärbel Kross nimmt all die Stifte an, ist sozusagen die Sammelstelle für die Aktion in Bützow. Und sie ist begeistert, wie viele Menschen sich an der Aktion bereits beteiligt haben und mit ganz einfach Mitteln Gutes tun. Denn Stifte geben immer mal wieder den Geist auf, fliegen allerdings meist in den Müll. Warum sie also nicht einfach abgeben? „Manchmal stehen einfach Kartons vor der Tür oder hier hängen Tütchen voller Stifte“, sagt Bärbel Kross. So soll es sein.

Pro recyceltem Stift wird dem Projekt ein Cent gutgeschrieben. Für 450 Stifte kann beispielsweise für ein Mädchen in einem Flüchtlingscamp Schulmaterial angeschafft werden. Aber nicht nur darum geht es, sondern auch um psychologische Betreuung.