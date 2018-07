Schwaan : Mensch und Tier bilden eine Einheit

In Schwaan treffen Hundesportfreunde aus sieben Bundesländern aufeinander

von Ralf Badenschier

26. Juli 2018, 09:00 Uhr

Es ist alles vorbereitet auf dem Turniergelände am Schaffrusch in Schwaan. Ab morgen treffen dort wieder Hundesportler und ihre Vierbiner aus sieben Bundesländern ein. Der gastgebende Schwaaner Hundesportverein richtet zum dritten Mal ein großes Agility-Turnier aus. „Es sind 141 Hunde angemeldet“, sagt Uwe Wendorf vom Organisationsteam. Der jüngste Hundeführer ist 16 Jahre alt, der älteste 68 Jahre. Es werden 33 verschiedene Hunderassen an den Start gehen. An den drei Turniertagen sind 636 Starts vorgesehen. Soweit die nackten Zahlen. Doch der Wettbewerb ist natürlich noch viel mehr. Und er wird in diesem Jahr an Mensch und Tier besondere Anforderungen stellen. Denn auch an den Turniertagen wird mit hochsommerlichen Temperaturen gerechnet. „Die Hundeführer kennen das, es ist ja nicht das erste Turnier“, sagt Agility-Trainer Uwe Wendorf. Natürlich werden auch sie als Veranstalter alles genau im Blick behalten. Außerdem suchen sie noch bis kurz vor Turnierbeginn, am morgigen Freitag um 16 Uhr, danach, wie sie für die Vierbeiner eine Art Dusche herrichten können. „Wir werden auf jeden Fall viel Wassertanks bereitstellen“, sagt Uwe Wendorf.

